Çorum'da kar maskeli silahlı soygun
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Çorum'da kar maskeli silahlı soygun

Çorum'da bir benzin istasyonu kar maskeli ve silahlı iki şahıs tarafından soyuldu.

09.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:45
Çorum'da kar maskeli silahlı soygun

'da bir benzin istasyonu kar maskeli ve silahlı iki şahıs tarafından soyuldu.


Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu gece saatlerde Osmancık Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna gelen silahlı ve maskeli iki şahıs, istasyonda çalışan görevlilere silah çekerek çalışanların ceplerindeki ve kasada bulunan parayı gasp ettiler. Yüzleri maskeli ve silahlı olan şahıslar soygunun ardından hızla benzin istasyonundan uzaklaştılar. Benzinlik görevlilerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gasp olayı ile ilgili Çorum Emniyet Müdürlüğü'nün geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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