Çorum'da kar etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da kar etkili oluyor

AA, Kemal Ceylan - Güncel
 - Güncelleme:
Çorum'da kar etkili oluyor

Çorum'da kar nedeniyle kent merkezi yeniden beyaz örtüye büründü.

ANKARA (AA) - Çorum'da kar nedeniyle kent merkezi yeniden beyaz örtüye büründü.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği kentte ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Belediyesine bağlı ekipler kent merkezinde yol ve kaldırımlarda kar temizliği yaparken, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun- Ankara kara yolunu ulaşıma açık tutmak için çalışıyor.

Jandarma ve polis ekipleri ise sürekli devriye yaparak, ulaşımda sorun yaşanan alanları tespit edip ilgili kurumları bilgilendiriyor.

Karın aralıklarla iki gün boyunca devam etmesi beklenen kentte en yüksek hava sıcaklıklarının bir haftanın ardından sıfır derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Ankara, Çorum, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title