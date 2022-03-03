ÇORUM'DA KAR ETKİLİ; KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU - Haberler

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ÇORUM'DA KAR ETKİLİ; KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇORUM'da etkili olan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürürken, kartpostallık görüntüler oluştu.

ÇORUM'da etkili olan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürürken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Kent, kar yağışı nedeniyle yeniden beyaza büründü. Belediye ekipleri ana cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması başlattı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle kapalı karayolu ve köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor. Beyaz örtüyle kaplanan kentte ise güzel görüntüler oluştu.

ÇORUM'DA KAR ETKİLİ; KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

ÇORUM'DA KAR ETKİLİ; KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

ÇORUM'DA KAR ETKİLİ; KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

kar, Güncel, Haberler

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