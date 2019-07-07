Çorum'da kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale'den Sungurlu istikametine seyir halinde olan Haydar D. yönetimindeki 19 SA 464 plakalı karpuz ve kavun yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, araçtaki kavun ve karpuzlar yola saçıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
Kaynak: İHA
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