Çorum'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı
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Çorum'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da kamyon ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Çorum'da kamyon ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Ahmet Azgın'ın kullandığı hayvan yemi yüklü 42 AEK 661 plakalı tır, Samsun-Ankara kara yolu Kaymakçı mevkisinde Batuhan Akkurt yönetimindeki Çorum Belediyesine ait toprak yüklü 19 TP 356 plakalı kamyonla çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan kamyon sürücüsü Akkurt, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde trafik, kontrollü şekilde verildi. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçlar ise yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yoldan kaldırılabildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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