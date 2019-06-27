Çorum'da kaldırım işgali önlenecek

Çorum'da yayaların ulaşımını güçleştiren kaldırım işgalini önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

Çorum Belediyesince, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (ÇESOB) desteğiyle başlatılacak çalışmada yaya ulaşımının önündeki engellerin kaldırılması hedefleniyor.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, yaptığı yazılı açıklamada, kaldırım işgalinin, hem araç hem de yaya trafiğini, dolayısıyla günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.

Kaldırım işgalinin aynı zamanda bir hak ihlali olduğunun altını çizen Başaranhıncal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Günümüzde şehirlerin en büyük sorunlarından biri kaldırım ve yol işgalidir. Oda üyelerimizin bu konuya hassasiyet göstererek müşterilerine kaldırımları geri vereceğine, hareket kabiliyeti düşük olan yaşlılarımızın, hastalarımızın, çocuklu kadınlarımızın, engelli vatandaşlarımızın yürümekte zorlandığı kaldırım ve yollarımızda daha duyarlı olacaklarına inanıyoruz."

ÇESOB Başkanı Recep Gür dde kaldırım ve yolların şehrin uygarlık seviyesinin göstergelerinden olduğunu dile getirdi.

Kaldırım işgallerinin cadde ve sokaklarda nahoş görüntülere sebep olduğunu savunan Gür, şunları kaydetti:

"Çorumlu esnaf ve sanatkarlarımızın insanlara davranışlarıyla, yaklaşımıyla her konuda örnek olmasını istiyoruz. Şehrimize başka illerden ve ülkelerden gelen insanların 'Çorum'a gidin esnaf görün, çarşı görün, medeniyet görün' demesini istiyoruz. Bu konuya gönüllü olarak yaklaşmamız gerekir, cezalandırmak en son noktadır. Yaptırımlar var ama bu iş temelde zabıtanın sorunu değil. İnsanlar sorumluluk edinip yaşadığımız bu şehre sahip çıkmalı. Biz, medeniyeti dünyaya öğreten bir toplumuz. Çorum, bu konuda örnek bir kent olmalı."

Kaynak: AA