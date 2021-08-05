Çorum'da kafe işletmecisi çift bir günlük kazancını TEMA'ya bağışladı

Çorum'da kafe işletmecisi çift, yangından etkilenen ormanlık alanların tekrar ağaçlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla bir günlük cirosunu TEMA Vakfı'na bağışladı.

Çorum'da kafe işletmecisi çift, yangından etkilenen ormanlık alanların tekrar ağaçlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla bir günlük cirosunu TEMA Vakfı'na bağışladı.

Yaklaşık bir yıldır kafe işleten Umut-Candan Görkem çifti, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde devam eden orman yangınlarının yol açtığı izlerin silinmesine katkıda bulunmak amacıyla bir günlük kazançlarını bağışlamaya karar verdi.

Kafe girişine "Kafemizden bugün elde ettiğimiz bütün karı yanan ormanlarımıza nefes almak için bağışlayacağız" yazılı tabela asan işletmeciler, gün boyu müşterilerini ağırladı.

İşletmeci Candan Görkem, AA muhabirine, bir günde elde ettikleri kar ile TEMA Vakfı'na 112 fidan bağışı yaptıklarını söyledi.

Yangını söndürmek için ellerinden bir şey gelmediğini, ancak yaraların sarılmasına katkıda bulunabileceklerini düşündüklerini belirten Görkem, "Akşam evde eşimle haberleri izlerken yangın bölgesinden görüntüleri gördükçe çok üzüldük ve SMS ile yardım kampanyalarına destek olduk. Daha fazla ne yapabileceğimizi düşünüp, kafemizin bir günlük karını bağışlamaya karar verdik." dedi.

Yeşillikler içinde bir evde yaşadıklarını, çocuklarına da bol yeşillikli bir çevre bırakmak istediğini dile getiren Görkem, "Bu nedenle bir günlük kazancımızın tamamını yeni ormanların kurulmasına katkı sağlamak amacıyla bağışlamaya karar verdik. TEMA Vakfı'na internet üzerinden bağış yaptık. Müşterilerimizin de katkısıyla 112 fidan bağışında bulunduk." diye konuştu.

Yangınla mücadelede zor bir süreç yaşandığını ve herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine inandığını aktaran Görkem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kampanyayı yaparken başka esnaflara da örnek olmasını umuyoruz. İnşallah başkaları da görüp benzer şekillerde katkı sağlamak ister. Kampanyadan müşterilerimiz de çok memnun oldu. Daha önce kafemize gelmeyen kişiler bugün yazıyı görüp müşterimiz oldu. Bir müşteri iki bardak çay içip, 3,5 lira ödemesi gerekirken kampanyaya katkıda bulunmak istediğini söyleyip, 100 lira ödedi. İnsanlarımız kampanyaya sahip çıktı."

Kafe müşterilerinden Burak Aralık da kampanyaya destek olmak amacıyla iki soğuk içecek karşılığında 100 lira hesap ödedi.

Aralık, kampanyadan kafe önündeki tabela sayesinde haberdar olduğunu, yanan ormanları üzüntüyle izlediğini ve bu nedenle kampanyaya katkıda bulunmak istediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan