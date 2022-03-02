Çorum'da kaçak sigara operasyonu

ÇORUM (İHA) - Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Edinilen biliye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın tütün ve makaron ticareti yapan başka bir şahıstan temin ettiği bandrolsüz makaronları işyerine götürdüğü belirlendi. Düzenlenen operasyonda şahsın aracında yapılan aramada 20 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen makaronlara el koyan polis ekipleri, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattığı öğrenildi. - ÇORUM

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