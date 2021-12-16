Çorum'da kaçak sigara operasyonu

ÇORUM (İHA) - Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz kaçak makaron sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Osmancık İlçesi'nde bir şahısta çok sayıda kaçak makaron sigara bulunduğu bilgisine ulaştılar. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın aracında yapılan aramada çeşitli markalarda 1 milyon 400 bin adet gümrük kaçağı makaron sigara ile 45 adet sahte TAPDK bandrolü ele geçirdiler.

Bandrolsüz kaçak makaron sigaralar ile sahte bandrollere el koyan polis ekipleri, şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanun maddesi'nden adli işlem başlattı. - ÇORUM

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