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Çorum'da kaçak sigara operasyonu

Çorum'da kaçak sigara operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz kaçak makaron sigara ele geçirildi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz kaçak makaron sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Osmancık İlçesi'nde bir şahısta çok sayıda kaçak makaron sigara bulunduğu bilgisine ulaştılar. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahsın aracında yapılan aramada çeşitli markalarda 590 bin adet gümrük kaçağı makaron sigara ele geçirdiler.

Bandrolsüz kaçak makaron sigaralara el koyan polis ekipleri, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattı. - ÇORUM

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