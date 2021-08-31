Çorum'da kaçak makaron operasyonu
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Çorum'da kaçak makaron operasyonu

Çorum'da kaçak makaron operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafında gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 490 bin adet bandrolsüz makaron sigara ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafında gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 490 bin adet bandrolsüz makaron sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda iki şahsın kullandığı araçlar içinde yapılan aramada 1 milyon 490 bin adet çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak makaron sigara ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen bandrolsüz makaronlara el konulurken, şüpheli iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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