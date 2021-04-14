Çorum'da kaçak makaron operasyonu
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Çorum'da kaçak makaron operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çorum'da kaçak makaron operasyonu

Çorum il merkezinden polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir depoda 1 milyon 550 bin adet sahte bandrollü kaçak makaron sigara ele geçirildi.

Çorum il merkezinden polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir depoda 1 milyon 550 bin adet sahte bandrollü kaçak makaron sigara ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda il merkezinde bir şahsın deposunda çok sayıda sahte bandrollü kaçak makaron bulunduğu belirlendi. Söz konusu depoya düzenlenen operasyonda 1 milyon 550 bin adet sahte bandrollü kaçak makaron sigara ele geçirilirken gözaltına alınan depo sahibi ise hakkında düzenlenen tahkikat evrağı ile adli makamlara sevk edildi. - ÇORUM

Çorum'da kaçak makaron operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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