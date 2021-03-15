Çorum'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
15.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:31
Çorum'da define aramak için kaçak kazı yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Çorum'da define aramak için kaçak kazı yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.
Operasyonda, izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı. Kazı yapılan alanda ele geçirilen çeşitli malzemelere el konuldu.
Operasyonda gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan