Çorum'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çorum'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

15.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:31
Çorum'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Çorum'da define aramak için kaçak kazı yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Çorum'da define aramak için kaçak kazı yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda, izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı. Kazı yapılan alanda ele geçirilen çeşitli malzemelere el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Türkan Şoray Şevket Çoruh Ayşegül Çınar
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Ünal Karaman Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 17:32:47. #1.14#
title