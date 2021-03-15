Çorum'da kaçak kazı 2 kişi suçüstü yakalandı
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Çorum'da kaçak kazı 2 kişi suçüstü yakalandı

15.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:59
Çorum'da kaçak kazı 2 kişi suçüstü yakalandı

Çorum'da kaçak kazı yapan 2 kişi kazı çalışmasında kullandığı çeşitli malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı.

Çorum'da kaçak kazı yapan 2 kişi kazı çalışmasında kullandığı çeşitli malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı.

Ediniline bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığınca 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile İzinsiz Kazı' olayları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çorum merkeze bağlı bir köyde iki şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen kazı alanına düzenlenen operasyonda iki şahıs ile kazı çalışmalarında kullandıkları 3 adet kazma, 2 adet kürek, 35 adet muhtelif inşaat malzemesi, 2 adet mutfak eşyası ve 15 metre halat ele geçirildi.

Kaçak kazı yapan şahıslar gözaltına alınırken olayla ilğili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Çorum'da kaçak kazı 2 kişi suçüstü yakalandı
Çorum'da kaçak kazı 2 kişi suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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