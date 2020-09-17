Çorum'da kaçak içki operasyonu Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından düzenlenen operasyonda yüzlerce litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından düzenlenen operasyonda yüzlerce litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından merkez ilçeye bağlı bir köyde kaçak/sahte alkollü içki imal edildiğini tespit ettiler. Adli makamlardan alınan arama kararı ile şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda 700 litre fermente içki (şarap), 48 litre distile içki (rakı), 35 kg anason ile distilasyon sistemi ele geçirildi.

Kaçak/sahte alkollü içkilere el koyan jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA