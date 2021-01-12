Çorum'da kaçak avlanan 3 kişiye 11 bin 572 lira ceza
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Çorum'da kaçak avlanan 3 kişiye 11 bin 572 lira ceza

12.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:28
Çorum'da kaçak avlanan 3 kişiye 11 bin 572 lira ceza

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 11 bin 572 lira idari para cezası uygulanırken, avda kullandıkları panelvan tipi araç ve traktöre de el konuldu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 11 bin 572 lira idari para cezası uygulanırken, avda kullandıkları panelvan tipi araç ve traktöre de el konuldu.

Osmancık Kara Avcıları Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre ilçede kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle denetim yapılırken, 3 kişinin izinsiz avlandığı tespit edildi.

Bu kişilerin traktör ve araçlarında yapılan aramada kaçak avlanan iki yaban tavşanı ve bir çulluk, traktörün römorköründe de kaçak kesilmiş kayın ağaçları ele geçirildi.

Açıklamada 3 kişiye 11 bin 572 lira idari para cezası uygulanırken, kaçak avda kullandıkları traktör ve araca da el konulduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı

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