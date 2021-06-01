Çorum'da kablo hırsızları yakalandı
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Çorum'da kablo hırsızları yakalandı

Çorum'da kablo hırsızları yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Osmancık ilçesinde telefon kablolarını çaldığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde telefon kablolarını çaldığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son dönemde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarına yönelik yürütülen çalışmalar esnasında, Osmancık ilçesine bağlı Çampınar, Konaca, Başpınar, Sütlüce, İncesu ve Kargı köyü ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki depodan farklı tarihlerde toplam bin 340 metre bakır kablonun çalınması olayına karışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar ile ilgili yapılan detaylı araştırma neticesinde 2021 yılı içerisinde 13 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken 1 şüpheli ise ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ÇORUM

Çorum'da kablo hırsızları yakalandı
Çorum'da kablo hırsızları yakalandı
Çorum'da kablo hırsızları yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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