Çorum'da kablo hırsızı yakalandı
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Çorum'da kablo hırsızı yakalandı

Çorum'da kablo hırsızı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un İskilip ilçesinde telefon kablolarını çaldığı belenen bir kişi yakalandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde telefon kablolarını çaldığı belenen bir kişi yakalandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son dönemde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarına yönelik yürütülen çalışmalar esnasında, İskilip ilçesi Beyoğlan Köyü mevkiinde akşam saatlerinde icra edilen devriye esnasına şüpheli bir şahıs, kesilmiş halde 40 metre uzunluğunda telefon kablosu, tel kesme makası ve olayda kullanılan araç ile birlikte Dodurga İlçe J. K.lığı ekiplerince Alpağut köyünde yakalandı. İskilip Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Çorum'da kablo hırsızı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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