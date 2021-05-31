Çorum'da jandarma ekipleri denetimlerde yaka kamerası kullanmaya başladı

Çorum'da jandarma ekipleri, hem vatandaşlara karşı olası haksız işlemlerin önüne geçilmesi, hem de jandarma personeline karşı haksız ithamların engellenmesi amacıyla yaka kamerası kullanmaya başladı.

Çorum'da jandarma ekipleri, hem vatandaşlara karşı olası haksız işlemlerin önüne geçilmesi, hem de jandarma personeline karşı haksız ithamların engellenmesi amacıyla yaka kamerası kullanmaya başladı.

Valilikten yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaka kameralarıyla ilk denetimini yaptıkları bildirildi.

Yaka kameralarının denetim süresince 4,5 G teknolojisi üzerinden merkeze yüksek çözünürlüklü görüntü ve ses transferi yaptığının belirtildiği açıklamada, bu sayede vatandaşla jandarma arasındaki ilişkinin daha şeffaf hale getirileceği aktarıldı.

Jandarma teşkilatının, vatandaşın huzur ve güvenliğinin tesisi için son teknoloji ürünlerini kullanmaya devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığınca, mülki, adli ve diğer görevleri yerine getirirken, şeffaflığı sağlayarak vatandaş memnuniyetini artırmak, kolluk görevleri esnasında karşılaşılan suç unsurlarına ait görüntüleri gerektiğinde delil olarak adli makamlara gönderme imkanlarına sahip olmak, iddia ve şikayetleri engelleyerek güvenirliliği artırmak ve hesap verilebilirliği kolaylaştırmak maksadıyla yaka kamerası kullanımına başlanılmıştır. Bu sistemin amacı daha şeffaf bir şekilde halkla ilişkiler sağlamak ve meydana gelen konulara merkezden anında müdahale etmek. Çift taraflı güvence sağlayan bu sistem yol kullanıcılarını kolluğun herhangi bir haksız işlemine karşı korurken, kolluk görevlisini de haksız ithamlara karşı koruyacaktır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, kara yolunda emniyetli ve konforlu bir şekilde seyahatlerini temin etmek maksadıyla, Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı tüm asayiş ve trafik ekipleri en yeni teknoloji kullanarak insan merkezli çağdaş yönetim anlayışı ile hizmet vermeye devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan