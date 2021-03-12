İstiklal Marşı'nın dizelerini 41 kişi seslendirdi
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İstiklal Marşı'nın dizelerini 41 kişi seslendirdi

12.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:29

Çorum'da, İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 41 kişi İstiklal Marşı'nın birer dizesini seslendirdi.

Çorum'da, İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 41 kişi İstiklal Marşı'nın birer dizesini seslendirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi himayesinde, kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstiklal Marşı'nın her dizesini farklı bir kişinin seslendireceği çalışma başlattı.

Toplumun farklı kesimlerden belirlenen 41 kişinin seslendirdiği dizeler, yaklaşık 3,5 dakikalık klip haline getirilerek sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, yaptığı yazılı açıklamada, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin istiklal mücadelesinin özeti olduğuna işaret etti.

Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı marşın TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümünü dolayısıyla çeşitli kutlama programları hazırladıklarını belirten Şengül, "Bu kapsamda İstiklal Marşı'mızı toplumumuzun farklı kesimlerden kişilere okutarak bütünleştirici özelliğini vurgulamak istedik." ifadesini kullandı.

Vatandaşların İstiklal Marşı'nı gönülden seslendirdiğini vurgulayan Şengül, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'mız, kaleme alındığı dönemin şartlarını en iyi şekilde anlatsa da geçerliliğini gelecekte de kaybetmeyecek bir eser. Teklifimizi kırmayarak marşımızdan birer dize okuyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca İstiklal Marşı'mızın yazarı, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u da rahmet ve minnetle anıyorum."

İstiklal Marşı'nın dizelerini 41 kişi seslendirdi
İstiklal Marşı'nın dizelerini 41 kişi seslendirdi
İstiklal Marşı'nın dizelerini 41 kişi seslendirdi
İstiklal Marşı'nın dizelerini 41 kişi seslendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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