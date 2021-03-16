Çorum'da iş yerini pompalı tüfek ve tabancayla böyle kurşunladılar
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Çorum'da iş yerini pompalı tüfek ve tabancayla böyle kurşunladılar

16.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:58

Çorum'da iş yerini pompalı tüfek ve tabancayla böyle kurşunladılar Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir iş yeri 15 gün arayla ikinci kez kurşunlandı.

Çorum'da iş yerini pompalı tüfek ve tabancayla böyle kurşunladılar

Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir iş yeri 15 gün arayla ikinci kez kurşunlandı. Pompalı tüfek ve tabanca ile saldırıyı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Kırmızı bir otomobil ile iş yerinin önüne gelen zanlılar, pompalı tüfek ve tabanca ile peş peşe ateş ettikten sonra, geldikleri otomobil ile hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olay iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İş yerine kapalı olması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde büyük çaplı hasar oluştu. Olayı duyar duymaz iş yerine gelen iş yeri sahibi, cam, çerçeve ve iş yerindeki elektronik eşyalarında mermi ve saçma deliği izlerini görünce şok yaşadı.

15 gün arayla ikinci saldırı

Uzun yıllar ilçede esnaflık yaptığını söyleyen iş yeri sahibi, "Saat 04.37'de kırmızı bir araçtan inen iki kişi silah ve pompalı tüfek ile ateş edip kaçtılar. Aynı kişiler 15 gün önce de iş yerinin camlarını taşla kırdılar. Sungurlu'da son zamanlarda bu tür vakalar arttı. Polisin biran önce önlem almasını bekliyoruz. Artık huzurumuz kalmadı. Yakalanmalarını bekliyorum" dedi.

Çorum'da iş yerini pompalı tüfek ve tabancayla böyle kurşunladılar
Çorum'da iş yerini pompalı tüfek ve tabancayla böyle kurşunladılar
Çorum'da iş yerini pompalı tüfek ve tabancayla böyle kurşunladılar
Çorum'da iş yerini pompalı tüfek ve tabancayla böyle kurşunladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ŞANSEVER

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