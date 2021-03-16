Çorum'da iş yerini pompalı tüfek ve tabancayla böyle kurşunladılar

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir iş yeri 15 gün arayla ikinci kez kurşunlandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir iş yeri 15 gün arayla ikinci kez kurşunlandı. Pompalı tüfek ve tabanca ile saldırıyı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Kırmızı bir otomobil ile iş yerinin önüne gelen zanlılar, pompalı tüfek ve tabanca ile peş peşe ateş ettikten sonra, geldikleri otomobil ile hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olay işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İş yerine kapalı olması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde büyük çaplı hasar oluştu. Olayı duyar duymaz iş yerine gelen iş yeri sahibi, cam, çerçeve ve işyerindeki elektronik eşyalarında mermi ve saçma deliği izlerini görünce şok yaşadı.

15 GÜN ARAYLA İKİNCİ SALDIRI

Uzun yıllar ilçede esnaflık yaptığını söyleyen iş yeri sahibi, "Saat 04.37'de kırmızı bir araçtan inen iki kişi silah ve pompalı tüfek ile ateş edip kaçtılar. Aynı kişiler 15 gün önce de iş yerinin camlarını taşla kırdılar. Sungurlu'da son zamanlarda bu tür vakalar arttı. Polisin bir an önce önlem almasını bekliyoruz. Artık huzurumuz kalmadı. Yakalanmalarını bekliyorum" dedi.

(Serkan Şansever/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı