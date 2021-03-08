Çorum'da iş yerinde yangın, ekipler müdahale ediyor
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Çorum'da iş yerinde yangın, ekipler müdahale ediyor

08.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:57
Çorum'da iş yerinde yangın, ekipler müdahale ediyor

Çorum merkezde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Çorum merkezde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Çorum merkezde bulunan Ayakkabıcılar Arasta Sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın esnasında iş yerinde bulunan vatandaşlar da kısa sürede tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - ÇORUM

Çorum'da iş yerinde yangın, ekipler müdahale ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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