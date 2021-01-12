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Son dakika haber | İş yeri yangını

12.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:45

Son dakika haberler: Çorum'da bir bakkalda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Çorum'da bir bakkalda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi'ndeki bir bakkalda sabaha karşı yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Çorum Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, iş yerinde maddi hasara neden oldu.

Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtildi.

Son dakika haber | İş yeri yangını
Son dakika haber | İş yeri yangını
Son dakika haber | İş yeri yangını
Son dakika haber | İş yeri yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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