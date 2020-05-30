Çorum'da iş makinesinin altında kalan kadın öldü
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Çorum'da iş makinesinin altında kalan kadın öldü

Çorum'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken iş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Çorum'da iş makinesinin altında kalan kadın öldü
30.05.2020 21:31 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:31

Çorum'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken iş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Adem Ç. yönetimindeki Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makinesi, Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

İş makinesinin altında kalan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırmada, ölen kadının 1 çocuk annesi Esra Aktepe (26) olduğu belirlendi.

İş makinesi operatörü Adem Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayı görenlerden Hakkı Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kadın telefonla konuşarak yolun karşısına geçiyordu. Kepçe operatörü de kadını görmedi. Kepçenin kovası kafasına çarpınca kadın yere düştü. Sonra iş makinesi kadının üstünden geçti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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