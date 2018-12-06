Çorum'da "İntiharı Önleme Eylem Planı" Hazırlanacak

Çorum'da "İl İntiharı Önleme Eylem Planı" hazırlanması için çalışma başlatıldı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planında intiharı önleme konusunda farkındalık yaratılması ve intiharın azaltılmasına yönelik çalışma yapmak amacıyla kurulan İl İntiharı Önleme Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı'nın yanı sıra ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Yüksel, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, intiharın önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu, bu nedenle intihara karşı çalışma yapmak üzere İntiharı Önleme İl Kurulunun oluşturulduğunu söyledi.

İntiharın biyolojik, genetik, psikolojik, sosyolojik ve çevresel etmenlerin karmaşık etkileşiminden kaynaklanan çok boyutlu bir rahatsızlık olarak anlaşıldığını ifade eden Yüksel, "İntiharı önleme çalışmaları sadece sıkıntıdaki kişileri değil, o kişinin sevdiklerini, içinde bulunduğu çevreyi ve bir bütün olarak toplumu etkileyebilir. İntiharı önlemek birçok kişinin çabasını gerektirmektedir. Bu konuda yapılacak çalışmaların etkin şekilde yürütülebilmesi ve toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla eylem planı oluşturulmasına karar verilmiştir." dedi.

Katılımcıların görüş ve önerilerinin alındığı toplantı değerlendirmelerin ardından sona erdi.