Çorum'da inşaat ustaları ile ev sahibi arasında çıkan kavgada anne ve oğlu silahla yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde inşaat ustaları ile ev sahibi arasında çıkan tartışma sonucu anne ile oğlu silahla vurularak yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde inşaat ustaları ile ev sahibi arasında çıkan tartışma sonucu anne ile oğlu silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıllı köyünde F.A'ya (35) ait evdeki ahır inşaatında çalışan 4 inşaat ustası ile ev sahibi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ateşlenen tabancadan çıkan mermiler, ev sahibi ile annesi A.A'ya isabet etti.

Karnından yaralanan F.A. ile elinden yaralanan annesi, ambulansla kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, kavgaya karışan 4 inşaat ustasını gözaltına aldı.

Kavgada kullanılan silahın kime ait olduğu ve kim tarafından ateşlendiğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan