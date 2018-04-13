Çorum'da İnfaz Koruma Memuru Pompalı Saldırıda Yaralandı Hd

Çorum'da başgardiyana silahlı saldırı

ÇORUM'da başgardiyan sokak ortasında pompalı tüfekle ayaklarından vurularak ağır yaralandı.

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli başgardiyan Cevat Yıldırım (52) Bahabey Caddesinde kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan 17- 18 yaşlarında bir kişinin pompalı tüfekle silahlı saldırısına uğradı. Ayaklarına isabet eden çok sayıda saçma ile Yıldırım, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan olayın ardından yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınırken, olay yeri inceleme ekipleri olayın olduğu bölgede çalışma yaparak güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI YURDAGÜL HASTANEYE GELDİ

Öte yandan silahlı saldırı olayı sonrası Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek saldırılan ağır yaralı olarak kurtulan başgardiyan Cevat Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. hastane çıkışı kısa bir açıklama yapan Yurdagül, 'Gerekli çalışma yapılıyor daha sonra bilgi verilecek' dedi.

GARDİYANLAR HASTANEYE AKIN ETTİ

Başgardiyan Cevat Yıldırım'ın mesai arkadaşları olayı haber alır almaz, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servise akın ederek yaralının sağlık durumu hakkında bilgi almaya çalıştı.Cevat Yıldırım'ın yoğun bakım ünitesine alındığı ve burada tedavisinin sürdüğü belirtilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.