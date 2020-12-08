Çorum'da kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi
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Çorum'da kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi

08.12.2020 09:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:37

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi Çorum'da seyir esnasında bir anda kontrolden çıkan otomobil kaldırım üzerinde bulunan ağaçlara çarptı.

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi

ÇORUM - Çorum'da seyir esnasında bir anda kontrolden çıkan otomobil kaldırım üzerinde bulunan ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrildi.

Kasım ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarınca kaydedildi. Çorum'da kameralara yansıyan görüntülerde, seyir halinde olan otomobil bir anda kontrolden çıktı. Anlık manevra ile yolun sağ tarafında bulunan kaldırıma çıkan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken otomobil de güçlükle durdu.

Kaza anında kaldırımda herhangi bir yayanın olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi
Çorum'da kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi
Çorum'da kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi
Çorum'da kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi
Çorum'da kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi
Çorum'da kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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