Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Çorum-Osmancık karayolu 10. kilometrede karşı yönden seyreden ve sürücülerin ismi henüz belirlenemeyen 19 BS 219 plakalı otomobil ile 19 BS 026 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan M.Ü (55) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar F.A (31), R.T (40), T.D (19), C.Ç (37), B.G (24), V.Ö (30), çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan F.A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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