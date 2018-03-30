Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Celal Boztepe'nin (46) kullandığı 19 LA 297 plakalı otomobil, Sungurlu-Alaca karayolundaki Şekerhacılı köyü mevkisinde karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 06 LCM 66 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Celal Boztepe ile otomobillerde bulunan Zülfü Boztepe (40), Alperen (10), Bircan (48) ve Yasemin Erbaş (44), Halil Aydıntepe (21) ve Hanife Koca (47) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Celal ve Zülfü Boztepe ile Yasemin Erbaş, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.