Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Adem Doğan'ın (34) kullandığı LDK ZI 60 yabancı plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Budaközü kavşağında Erol Çölaşan (74) idaresindeki 19 AV 024 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücülerle araçtaki Erba (3), Taha (7) ve Ferhan Doğan (32) yaralandı.



Ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.