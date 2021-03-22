Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

22.03.2021 15:26 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:32
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Üçdutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mert Y. yönetimindeki 06 AB 977 plakalı otomobil ile Tuncay B. yönetimindeki 19 ABD 345 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de yol ortasına savrulurken sürücülerden Tuncay B., araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarının çalışmaları sonucu yaralı sürücü araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücüler ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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