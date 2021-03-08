Çorum'da iki köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vaka sayıları nedeni ile Mecitözü ilçesine bağlı Boyacı ve Sarıhasan köylerine 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Ayrıca, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan