Çorum'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)

GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ ADLİYEDEÇorum'da iki grup arasında çıkan, 2 kişinin yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.