Çorum'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
13.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:07
GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ ADLİYEDEÇorum'da iki grup arasında çıkan, 2 kişinin yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.
GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ ADLİYEDE
Çorum'da iki grup arasında çıkan, 2 kişinin yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR