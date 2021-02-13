Çorum'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
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Çorum'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)

13.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:07
Çorum'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)

GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ ADLİYEDEÇorum'da iki grup arasında çıkan, 2 kişinin yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ ADLİYEDE

Çorum'da iki grup arasında çıkan, 2 kişinin yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


Çorum'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Çorum'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Çorum'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Çorum'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Çorum'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Çorum'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Çorum'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Çorum'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Çorum'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Çorum'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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