Çorum'da iki evin üstüne düşen kaya parçaları hasara yol açtı

24.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:30

Çorum'un İskilip ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü iki evde hasar meydana geldi.

İlçeye bağlı Hacıpiri Mahallesi'ndeki Koçkayası mevkisinde, Salim Akyıldız ile İsmail Semerci'ye ait tek katlı evlerin üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.

Tavanı parçalayarak evlere giren kayalar, Akyıldız ailesinin evinin salonunda ve yatak odasında, Semerci ailesinin evinin ise tuvalet kısmında hasara yol açtı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İskilip Belediyesi ekipleri, evlerde inceleme ve hasar tespit çalışması yaptı.

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, olayın ardından bölgeye gelerek, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Eligül'ün talimatıyla Akyıldız ve Semerci aileleri, Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

Salim Akyıldız'ın eşi Perihan Akyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaya parçasının evin dışındaki kömürlükte bulundukları sırada düştüğünü belirterek, "Büyük bir korku yaşadık. Çok şükür kayanın düştüğü yerde değildik. İçeride olmadığımız için yaralanmadık." dedi.

Mahalle muhtarı Erol Masan da yağışlarla bölgede sıkça benzer olayların yaşandığını belirterek, yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istedi.

Kaynak: AA