Çorum'da iki çekicinin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti
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Çorum'da iki çekicinin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

Çorum'da iki çekicinin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da çarpışan iki çekiciden birinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Çorum'da çarpışan iki çekiciden birinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

A.D'nin (68) kullandığı 19 KS 822 plakalı çekici ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 19 EY 609 plakalı çekici, İnönü Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada ağır yaralanarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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