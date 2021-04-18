Çorum'da ihtiyaç sahiplerine patates ve soğan dağıtımına başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçiden alınan ve ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanan arz fazlası patates ve soğanların Çorum'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına başlandı.