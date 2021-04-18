Çorum'da ihtiyaç sahiplerine patates ve soğan dağıtımına başlandı
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Çorum'da ihtiyaç sahiplerine patates ve soğan dağıtımına başlandı

Çorum'da ihtiyaç sahiplerine patates ve soğan dağıtımına başlandı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçiden alınan ve ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanan arz fazlası patates ve soğanların Çorum'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına başlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçiden alınan ve ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanan arz fazlası patates ve soğanların Çorum'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına başlandı.

TMO'nun çiftçilerden satın aldığı patates ve soğanlar, Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) teslim edildi.

SYDV görevlileri, vakfın Millet Bahçesi yanındaki deposundan teslim aldığı soğan ve patatesleri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, dağıtımların belli bir plan dahilinde yapıldığı ve kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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