27.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:44

Çorum'da içme suyuna yüzde 10 indirim yapıldı.

Çorum Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda, "içme suyunda yüzde 10 indirim yapılmasını" içeren tek madde, AK Parti, CHP ve MHP'li üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Aşgın, yaptığı açıklamada, kış aylarıyla vatandaşın gider kalemlerinin arttığını, bu nedenle içme suyunda indirime gitmeyi uygun gördüklerini belirterek, "Belediye Meclisimizde oy birliği ile aldığımız kararla içme suyunda yüzde 10 indirim yaptık. 1 Haziran'a kadar devam edecek indirim hayırlı olsun." dedi.

Aşgın, gazilerin, şehit yakınlarının, dul ve yetimlerin içme suyundan yüzde 50 indirimli faydalanmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA