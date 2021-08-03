Çorum'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Çorum'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Çorum'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da park halindeki bir otomobil ile bir işyerinden hırsızlık yapan 2 kişi polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı.

Çorum'da park halindeki bir otomobil ile bir işyerinden hırsızlık yapan 2 kişi polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gece saat 02.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 20. Sokak üzerinde bulunan park halindeki aracın kapı ve penceresi kırılarak araç içerisinde bulunan çeşitli inşaat malzemeleri ile aynı sokak üzerinde bulunan bir işyerinin camı kırılarak girilmiş ve içeride bulunan 2 adet diz üstü bilgisayar çalınmıştı. Aynı gece saat 03.30 sıralarında yine Küçük Sanayi Sitesi 10. Sokak üzerinde bulunan bir başka işyerinin kapısı kırılarak tamir için işyerinin içerisinde bulunan oto şüphelilerce çalınmış, akabinde çalıntı oto ile Mimar Sinan 6. Cadde üzerinde bir işyerine çarpmak suretiyle trafik kazası meydana gelmiş, şüphelilerin ise olay yerinden kaçmışlardı. Bir gece sonra saat 02.00 sıralarında ise Çöplü Mahallesi Çöplü 2. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinin kapısına zarar verilerek içeride bulunan 100 adet av fişeği çalınmıştı.

Küçük Sanayi Sitesi ve Çöplü Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olaylarından sonra harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen, 2 şahıs işyerlerinden çalmış oldukları malzemeler ile birlikte yakalandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ÇORUM

Çorum'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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