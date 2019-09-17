17.09.2019 18:28

Çorum'da hırsızlık anı kamerada

Çorum'da bir kuruyemiş dükkanından 7 bin TL çalan iki şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kuruyemiş dükkanının camını kırarak içeri giren 2 kişi kasada bulunan 7 bin TL'yi alarak kaçtı. Tanınmamak için kafalarını örten şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine araştırma yapan polis şüphelilerin Tunahan Ç., ve Yasin M. olduğunu belirledi. Şüpheliler polisin operasyonu sonucu yakalanark gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA