Çorum'da Hintkeneviri Operasyonu

ÇORUM'da İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, toplam 92 kök hintkeneviri ele geçirildi.



Jandarma ekipleri Çorum Merkeze bağlı Saraylı Köyünde ikamet eden C.Ö., adlı kişinin Çatalarmut mevkiinde hintkeneviri ekimi yaptığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler yaptıkları operasyonda arazide ekili 92 kök hintkeneviri ele geçirdi. C.Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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