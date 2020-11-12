Çorum'da HES kodu denetimi
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Çorum'da HES kodu denetimi

12.11.2020 18:54 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:59
Çorum'da HES kodu denetimi

Çorum'da korona virüs denetimleri kapsamında şehir içi, şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile özel araçlarda sürücülerin ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıldı.

Çorum'da korona virüs denetimleri kapsamında şehir içi, şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile özel araçlarda sürücülerin ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıldı.

Ankara yolunda yapılan denetimlere Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Durdurulan araçlardaki sürücüler ve yolcularla sohbet eden Çiftçi ve Aşgın, pandemi sürecinde kurallara uyulması için çağrıda bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, korona ile mücadele kapsamında herkesin üzerine düşen görevi yaptığını belirterek, Çorumluların kurallara uyma noktasında daha dikkatli olduğunu söyledi. Denetimlerin artarak devam ettiğini dile getiren Aşgın, pandemi sürecinde alınan tedbirlerin uygulanması noktasında tüm birimlerle teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.

Çorumlulara da çağrıda bulunan Aşgın, "Can çok önemli. Rahatsızlığı kolay atlatabilirsiniz ama sizin taşıyacağınız virüs nedeniyle birisi vefat edebilir. Hepimizin üzerinde sorumluluk var. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Bu virüsten inşallah tüm dünyayı, ülkemiz, şehrimiz kurtulur" dedi.

Uygulamaların amacının toplum ve insan sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi de, "Son günlerde gerek dünyada gerek ülkemiz de gerekse ilimizde vaka ve hasta sayılarında bir artış var. Bu artışların önüne alınacak tedbirlere, kurallara uymak suretiyle geçebiliriz. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istiyorum. Son zamanlarda da hastanemizde bir yoğunluk var. Yoğunluk arttığından dolayı ilçe hastanelerine hasta sevkiyatına başladık. Bu kurallara uyalım. Bana bir şey olmaz mantığından kurtulmamız gerekiyor. Başkasına hastalık bulaştırdığımızda bunun kul hakkı ve insan hakkı ihlali olduğunu aklımızdan çıkarmayalım" ifadelerini kullandı.

Çorum'da 634 ekip bin 461 personelin katılımıyla genel amaçlı uygulamalar yapıldığını dile getiren Vali Çiftçi, uygulamalar kapsamında araçlarda pandemi kuralları ve HES kodunun kontrol edildiğini hatırlattı. Vali Çiftçi, ayrıca umuma açık alanlarda, ibadethanelerde, spor tesislerinde de uygulamaların devam ettiğini belirtti. - ÇORUM

Çorum'da HES kodu denetimi
Çorum'da HES kodu denetimi
Çorum'da HES kodu denetimi
Çorum'da HES kodu denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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