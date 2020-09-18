Çorum'da helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı
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Çorum'da helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı

Çorum'da İl jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

Çorum'da helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı
18.09.2020 20:13 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:13

Çorum'da İl jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Aşkın şaşmaz, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Ogün Evci, Jandarma Trafik Şube Müdürü Başçavuş Cemal Ceyhun'un katıldığı trafik denetiminde trafik kazalarının sıkça yaşandığı güzergahlardan Çorum-Osmancık, Kargı-Sinop ve İstanbul-Samsun kara yolundaki yol ve sürücülerin durumları helikopterle havadan kontrol edildi.

Denetimde ayrıca jandarma ve emniyet teşkilatından 60 kişiden oluşan 24 trafik ve asayiş ekibi de güzergahta uygulama yaptı.

Sürücülerin olası kural ihlali durumunda yakalanma riski algısını üst seviyeye taşımak amacıyla yapılan havadan trafik denetiminde geçme yasağına uymayan, seyir esnasında cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan, yol kenarında gerekli tedbirleri almadan park eden, sol şeridi geçme dışında sürekli kullandığı tespit edilen sürücüler helikopterden tespit edilerek, güzergahta uygulama yapan ekiplerce cezai işlem uygulandı.

Hava denetiminde ayrıca, Çorum'un Kargı ilçesi Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının ardından bölgedeki mesire alanları da olası yangın riskine karşı havadan incelendi.

Sürücülerin huzur ve güven içinde seyretmelerini sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla trafik denetimlerinin havadan ve karadan aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Kemal Ceylan
Kemal Ceylan
AA Editörü
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