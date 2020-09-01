Çorum'da helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı
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Çorum'da helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı

Çorum'da helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı 400 aracın kontrol edildiği denetimlerde 16 araç sürücüsüne 7 bin 708 lira idari para cezası uygulandı Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan helikopter ile Çorum genelinde kural ihlali yapan sürücüler üzerinde 'Trafikte...

01.09.2020 15:06 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:12

Çorum'da helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı

400 aracın kontrol edildiği denetimlerde 16 araç sürücüsüne 7 bin 708 lira idari para cezası uygulandı

ÇORUM - Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan helikopter ile Çorum genelinde kural ihlali yapan sürücüler üzerinde 'Trafikte yakalanma riski algısını' üst seviyeye taşıyarak kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla helikopter ile havadan trafik denetim faaliyeti yapıldı.

Havadan denetim faaliyeti İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğünden toplam 20 Trafik ve Asayiş ekibi ile 52 personelin katılımı ile trafik kazalarının yoğun olduğu Çorum-Laçin, Osmancık-İskilip, Çorum-İskilip ve Ankara-Samsun Karayolları üzerinde gerçekleştirildi. Denetimlerde özellikle geçme yasağına uymayan, seyir esnasında cep telefonu ile konuşan, emniyet kemeri takmayan, yol kenarında gerekli tedbirleri almadan park eden, sol şeridi geçme dışında sürekli kullanan sürücülerin tespiti yapılarak idari para cezası tatbik edildi.

Helikopter ile havadan yapılan trafik denetimlerinde toplam 400 araç ve sürücü kontrol edilirken, 16 araç sürücüsüne 7 bin 708 TL idari para cezası uygulandı.

Güvenlik güçlerinin helikopter ve drone ile havadan trafik denetimlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

Çorum'da helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı

Kaynak: İHA

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