Çorum'da hayırseverden Kur'an kursu inşaatına 1 milyon lira bağış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çorum'da hayırseverden Kur'an kursu inşaatına 1 milyon lira bağış

24.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:26
Çorum'da hayırseverden Kur'an kursu inşaatına 1 milyon lira bağış

Çorum'da bir hayırseverin, Müftülükçe inşası sürdürülen Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu için 1 milyon lira bağışladığı bildirildi.

Çorum'da bir hayırseverin, Müftülükçe inşası sürdürülen Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu için 1 milyon lira bağışladığı bildirildi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, hac organizasyonu yapan turizm firması sahibi Selahattin Küçük, İl Müftüsü Muharrem Biçer'i ziyaret ederek 1 milyon lira tutarındaki bağışını teslim etti.

Biçer bağışından dolayı Küçük'e teşekkür belgesi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biçer, Çorum Belediyesinin başladığı Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu inşaatının İl Müftülüğüne devredildiğini belirtti.

Yaklaşık 4 milyon lira bütçeli inşaatın tamamlanması için Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesiyle birlikte çalıştıklarını aktaran Biçer, 1 milyon liralık bağışın çalışmaları hızlandıracağını kaydetti.

Biçer, "Kur'an kursumuz için maddi katkılar ve gösterdiği teveccüh dolayısıyla hayırsever Selahattin Küçük'e teşekkür eder, yardımlarının Cenabıhak katında makul olmasını niyaz ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Caner Erkin Bülent Uygun Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum'da hayırseverden Kur'an kursu inşaatına 1 milyon lira bağış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 12:40:54. #1.16#
title