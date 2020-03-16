Çorum'da hasta ziyaretlerine yeni düzenleme
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Hitit Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Çorum, Güncel

Çorum'da hasta ziyaretlerine yeni düzenleme

Çorum'da corona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında hasta ziyaretlerinde düzenlemeye yapıldı.

16.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:50
Çorum'da hasta ziyaretlerine yeni düzenleme

Çorum'da corona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında hasta ziyaretlerinde düzenlemeye yapıldı.


Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliğinden yapılan açıklamada da, ülkemizi de tehdit eden corona virüs salgınına yönelik, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler doğrultusunda, hasta ziyaretleri kurallarında zorunlu düzenleme yapıldığı bildirildi.


Açıklama da şu bilgilere yer verildi;


"Buna göre; Yoğun Bakımlar ve Palyatif Bakım Servislerinde yatan hastalara yönelik ziyaretler tamamen yasaklanmıştır. Gün içerisinde, yataklı servislerde yatan hastalara yönelik ziyaret tamamen yasaklanmıştır. Mümkün olduğunca Refakatçi değişimi yapılmamalıdır. Akşam 19: 00-20: 00 saatleri arasında, sadece 1 ziyaretçinin, hastasının ihtiyaçlarını karşılaması için, yataklı servis hasta ziyaretine izin verilecektir. Alınan bu tedbirler tamamen hasta ve yakınlarının sağlığını korumak amaçlıdır. İkinci bir duyuruya kadar, tüm halkımızın bu sıkıntılı süreçte gerekli hassasiyeti göstermesi, hastane kurallarına en üst seviyede uyması büyük önem arz etmektedir. Tüm halkımıza önemle duyurulur" - ÇORUM

Kaynak: İHA

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