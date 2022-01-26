Çorum'da hasta aldıktan sonra kara saplanan ambulans kurtarıldı - Haberler
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Çorum'da hasta aldıktan sonra kara saplanan ambulans kurtarıldı

Çorum'da hasta aldıktan sonra kara saplanan ambulans kurtarıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde hasta taşıyan ambulans, şiddetli kar nedeniyle mahsur kaldığı yerden yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı.

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde hasta taşıyan ambulans, şiddetli kar nedeniyle mahsur kaldığı yerden yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Akören köyünde rahatsızlanan diyabet hastasını alan ambulans, dönüşte kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Sağlık ekibi, ambulansı saplandığı kardan çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Çağrı üzerine köye yönlendirilen Alaca Belediyesine ait iş makineleriyle yol açıldı. Alaca Şoförler ve Nakliyeciler Odasına ait kurtarıcı araçla da yarım saatlik çalışma sonucu ambulans saplandığı yerden çıkarıldı.

Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı bölgeden kurtarılan sağlık ekibi, hastayı Alaca Devlet Hastanesine götürdü.

Çorum'da hasta aldıktan sonra kara saplanan ambulans kurtarıldı

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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