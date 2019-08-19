Çorum'da halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

19.08.2019 14:50

Çorum'da dün halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde dün Ünal Y'nin kullandığı 19 AAH 208 plakalı özel halk otobüsü, Yiğit Emir Berksun'a çarptı.

Otobüsün altında kalarak ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Berksun'un naaşı, Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar'da toprağa verildi.

Cenaze törenine Berksun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve vatandaşlar katıldı.

Berksun'un kazadan kısa süre önce annesi ve kardeşiyle kaldırımda yürümesi, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Gözaltına alınan otobüs şoförü Ünal Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA