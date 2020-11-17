Çorum'da halk otobüslerinde sosyal mesafe denetimini sivil polis yapıyor
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Çorum'da halk otobüslerinde sosyal mesafe denetimini sivil polis yapıyor

17.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:50
Çorum'da halk otobüslerinde sosyal mesafe denetimini sivil polis yapıyor

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında görevlendirilen sivil polisler, özel halk otobüslerini sosyal mesafe ve yolcu sayısı açısından denetliyor.

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında görevlendirilen sivil polisler, özel halk otobüslerini sosyal mesafe ve yolcu sayısı açısından denetliyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince virüsün bulaşı riskini azaltmak amacıyla alınan kararla, kentteki özel halk otobüslerine yolcu sayısı sınırlaması getirildi.

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, özel halk otobüslerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Denetleme kapsamında bir sivil polis memuru, yolcu yoğunluğu yaşanan saatlerde farklı güzergahlarda özel halk otobüslerine binerek yolcu sayısını kontrol ediyor. Yolcu sayısının belirlenen sınırın üzerinde olması durumunda resmi ekiplere haber verilerek otobüs sürücüsüne İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 3 bin 292 lira idari para cezası uygulanıyor.

Üç gündür yürütülen "gizli polis" uygulamasıyla otobüslerde aşırı yolcu taşımanın önüne geçildiği gözlendi.

İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, Hürriyet Meydanı'ndaki durakta otobüs sürücüsü ve yolcularını bilgilendirdi.

Görevli sivil polis memurunun otobüse vatandaş gibi bindiğini belirten Demir, "Her otobüste sivil trafik görevlilerimiz mevcut. Bu otobüste de var. Yoğunluk olursa bize telefonla mesaj atıp konum bilgisi veriyor. En yakın ekibimiz gidip gerekli cezası uyguluyor. Yoğunluk yaşanan saatlerde ger otobüste bir sivil polis görevlendiriyoruz. Biz bunu sizin sağlığınız için yapıyoruz." dedi.

Demir, ayrıca, kolluk ve sağlık görevlilerinin üzerindeki yükün ancak vatandaşın kurallara uymasıyla azalabileceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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